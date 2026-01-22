為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    社工師懲戒查詢專區 已上線

    2026/01/22 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部已在1月中旬於社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」（紅框處）。（取自衛福部社工司官網）

    高市衛局心衛中心前執行秘書何建忠 執照與證書都廢止

    高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，震驚社會。衛福部承諾設置「社工師懲戒查詢專區」供民眾查詢曾受懲戒的社工師資訊，衛福部社工司副司長楊雅嵐說，查詢專區已在一月中旬上線，未來會即時更新社工相關懲戒資訊；另據專區公布資訊，何建忠的執業執照及社會工作師證書已遭廢止。

    績優督導獲獎資格也撤回

    何建忠涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵，引起各界撻伐，高雄市社會局已於「高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」等處，公布何男姓名，衛福部撤銷何男「績優督導」獲獎資格，外界呼籲衛福部應建立平台，供民眾查詢曾遭懲戒的社工師資訊。

    查詢專區連結各地懲戒公報

    衛福部在一月中旬已於社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，將連結各地方政府公告之懲戒決議公報，持續公布社工師懲戒資訊，並即時更新。

    楊雅嵐解釋，「社工師法」於二〇二三年修法，建立社工師懲戒制度，衛福部同年年底發布「社工師懲戒辦法」，由各地方政府依法設置懲戒委員會。

    何建忠一案經高雄市衛生局依法移付高雄市政府社會工作師懲戒委員會討論後，懲戒決議已在一月十二日公布。

    懲戒決議書中指出，何男假借職務機會，於非必要範圍利用個人資料，並假借職務機會，成年人故意對少年犯刑法強制性交罪，且經台灣高雄地檢署偵查終結，委員會委員認為何男有嚴重違反社工師倫理情事，移付懲戒審議。

    決議書也提到，經何建忠提出書面陳述意見說明並到會陳述，何男行為確實與決議書所提事實相同，何建忠有嚴重違反社工師倫理的情況，決議廢止被付懲戒人何建忠的執業執照及社工師證書。

    何建忠涉嫌性侵少女，遭撤銷社工師證照並追回獎項。（資料照）

