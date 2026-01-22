自由日日Shoot》高風險人生選擇 醫界有憂心 有叫好

衛福部今年將啟動第三期公費醫學生制度。（資料照）

衛福部規劃第三期公費醫學生制度，盼透過公費培育引導人力投入基層與招募困難科別，不過草案曝光後，引發台北市醫師職業工會、公費醫師協會反彈，批評衛福部未與相關團體充分溝通，規劃將公費制度再延長五年、續招七五〇人，還拉長部分科別綁約年限至十五年、提高違約金，質疑此舉無助於留人；但也有醫界人士，對制度調整持正面態度。

只有棍子 沒有對等胡蘿蔔 無助留人

台北市醫師職業工會指出，公費醫師制度原本就存在綁約期滿後留任率偏低、勞動條件不佳等結構性問題，如今再延長服務年限，違約金也提高至訓練費用六倍、上看千萬元，形同以更嚴厲懲罰回應人力缺口；此種設計恐讓尚未充分理解臨床勞動現實的年輕學子，在資訊不對等下，做出高風險的人生選擇。

公費醫師協會理事長陳品銓也說，提高違約金與延長年限「只有棍子，卻沒有對等的胡蘿蔔」，無助留人，且拉高賠償金只會嚇退有意長期服務者，無法阻止只想取得畢業證書後出國發展的人，甚至可能推升出走誘因。

工作環境是否真正改善才是關鍵

不過中華民國重症醫學會常務理事洪芳明表示，支持透過公費制度，引導人力投入高強度、招募困難的科別，但政策關鍵不應在「綁多久」或「罰多重」，而是工作環境是否真正改善。

洪芳明指出，年輕醫師傾向選擇工時穩定科別，是人性使然，政府應同步調整健保給付與工時結構，避免「不同工卻同酬」，像是近年健保署推動區域聯防、跨院支援，有助分散值班壓力，唯有制度與環境一起到位，才能真正留住人。

司法精神科 15年不致打消有志者意願

司法精神醫學會理事李俊宏則認為，司法精神科本就需完整精神科與次專科訓練，十五年服務年限與專業養成並不衝突，也不致打消年輕醫師意願，反而為對醫學與法律有興趣者，提供明確進入管道。他強調，只要制度穩定、前景明確，相信年輕醫師仍願意投入，協助補足關鍵醫療人力。

