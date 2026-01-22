自由日日Shoot》培養冷門科醫師 公費醫學生草案 綁約15年 違約恐賠千萬

公費醫學生制度改採「哪裡缺人就往哪裡去」，不再受限偏鄉，但也上調違約金至逾千萬元。圖為示意圖。（資料照）

為解決偏鄉與特定科別醫師長期短缺問題，衛福部規劃第三期公費醫學生制度，首度打破過去「僅限偏鄉服務」的派任限制，改採「哪裡缺人往哪裡去」，並同步調整服務年限與違約金規定，部分科別服務年限延至最長十五年，違約金也擬上調至逾千萬元，引發醫界關注。

衛福部強調，新制是依實際醫療人力需求調整，並非單靠拉長年限或提高違約金來留人。

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍說明，第三期公費醫學生制度還在草案階段，初步規劃分為兩大類，第一類為配合國家醫療政策、需長期穩定投入的「政策任務科別」，服務年限規劃為十五年，初步納入重症醫學、臨床病理、小兒外科、兒童青少年精神醫學及司法精神科等，未來將依實際人力缺口，派任至指定醫療機構或重度級急救責任醫院；第二類則為長期招募困難的「人才羅致困難科別」，如內科、外科、婦產科、兒科及急診等五大科，服務年限仍維持十年。

卓琍萍指出，公費醫學生並非一入學就需決定服務年限，而是在完成學校教育與臨床訓練、進入專科訓練階段後，才依所選科別適用不同年限。

針對違約金調高部分，卓琍萍強調，目前第一、二期公費醫師尚未出現實際違約賠償案例，且提高違約金並非懲罰，而是反映國家培育公費醫師的整體投入成本，預計於今年七月底前、學生選填志願前公告定案內容。

衛福部長石崇良也說，第三期公費醫學生制度將更具彈性，除過去以偏鄉為主的五大科服務外，也因應人口結構與醫療需求轉變，納入「政策任務科別」，服務地點不再侷限偏鄉。

石崇良舉例，小兒外科雖因兒童人口減少、預防保健成效提升而需求下降，但仍不可或缺，本期公費招生仍保留相關人力；至於司法精神專科等冷門科別，雖缺乏市場吸引力，卻具政策必要性，相關公費醫師多服務於大型醫院，服務年資因此較長。

外界關注第三期公費醫學生是否為解套學士後醫學系招生爭議而設？石崇良說明，第三期招生規模仍維持每年一五〇人、五年共七五〇人，與前期相同，並未增加，在名額分配上提高學士後醫學生比例，主要考量其多為成年人，在充分理解制度後，能夠自主做出是否投入公費服務的選擇。

