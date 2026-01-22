奧林匹亞競賽勇奪23金 總統接見期許：30年拚3項諾貝爾獎

我國代表隊去年在國際10項奧林匹亞競賽獲得23金、21銀、6銅及4面榮譽獎佳績，總統賴清德昨接見代表團。（總統府提供）

我國學子去年參與國際奧林匹亞競賽，在十個項目中，拿下二十三金、二十一銀、六銅、四榮譽獎，不僅物理、化學兩項目近三年國際排名位列全球前三，地科與國中科學競賽也維持全球前五佳績。總統賴清德昨接見代表團時表示，希望台灣未來三十年在物理、化學、醫學三個領域，至少增加三位諾貝爾獎得主，也期許同學能夠投入科技產業，提升台灣經濟與科技實力。

教育部長鄭英耀昨天也表揚優秀學生，讚許獲獎學子展現科學探索路上的堅持，也對指導教授、高中指導教師、助教、家長的付出表達肯定與感謝。

台師大校長幫培訓師爭權益

台師大校長吳正己則提到，參賽學生都是台灣的驕傲，培訓團隊的師長都投入額外的時間、精力培訓選手，校方內部曾討論培訓奧林匹亞競賽學生是否有助教師升等、評鑑等，但「很抱歉，只有在這邊謝謝你們」。

參賽遇烏俄戰 學子躲防空洞

國中科學奧林匹亞競賽金牌、實驗銅牌得主、建國高中學生林鈺洋提到，去年前往俄羅斯參賽，比賽期間因為烏俄戰爭，一度收到預防性空襲警報，有了躲防空洞的經驗。

不論結果開心交流 「心」體驗

亞太數學奧林匹亞銀牌得主、建國高中學生許庭誠表示，可能因為思考邏輯不同、文化薰陶不同，外國學生不管考得好不好，都會非常開心地交流，自己因此學到這樣的態度。

在國際生物奧林匹亞拿下銀牌的北一女中學生洪子芩，是少數女學生之一，她表示，未來會考慮往科研方向發展。

