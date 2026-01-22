為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奧林匹亞競賽勇奪23金 總統接見期許：30年拚3項諾貝爾獎

    2026/01/22 05:30 記者楊綿傑、陳昀／台北報導
    我國代表隊去年在國際10項奧林匹亞競賽獲得23金、21銀、6銅及4面榮譽獎佳績，總統賴清德昨接見代表團。（總統府提供）

    我國代表隊去年在國際10項奧林匹亞競賽獲得23金、21銀、6銅及4面榮譽獎佳績，總統賴清德昨接見代表團。（總統府提供）

    我國學子去年參與國際奧林匹亞競賽，在十個項目中，拿下二十三金、二十一銀、六銅、四榮譽獎，不僅物理、化學兩項目近三年國際排名位列全球前三，地科與國中科學競賽也維持全球前五佳績。總統賴清德昨接見代表團時表示，希望台灣未來三十年在物理、化學、醫學三個領域，至少增加三位諾貝爾獎得主，也期許同學能夠投入科技產業，提升台灣經濟與科技實力。

    教育部長鄭英耀昨天也表揚優秀學生，讚許獲獎學子展現科學探索路上的堅持，也對指導教授、高中指導教師、助教、家長的付出表達肯定與感謝。

    台師大校長幫培訓師爭權益

    台師大校長吳正己則提到，參賽學生都是台灣的驕傲，培訓團隊的師長都投入額外的時間、精力培訓選手，校方內部曾討論培訓奧林匹亞競賽學生是否有助教師升等、評鑑等，但「很抱歉，只有在這邊謝謝你們」。

    參賽遇烏俄戰 學子躲防空洞

    國中科學奧林匹亞競賽金牌、實驗銅牌得主、建國高中學生林鈺洋提到，去年前往俄羅斯參賽，比賽期間因為烏俄戰爭，一度收到預防性空襲警報，有了躲防空洞的經驗。

    不論結果開心交流 「心」體驗

    亞太數學奧林匹亞銀牌得主、建國高中學生許庭誠表示，可能因為思考邏輯不同、文化薰陶不同，外國學生不管考得好不好，都會非常開心地交流，自己因此學到這樣的態度。

    在國際生物奧林匹亞拿下銀牌的北一女中學生洪子芩，是少數女學生之一，她表示，未來會考慮往科研方向發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播