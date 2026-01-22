DSET《威權凝視》報告：中國AI服務 藏送中風險

科技、民主與社會研究中心（DSET）發表《威權凝視》報告，邀專家學者及數發部官員討論，報告點出中國透過AI戰略，布局海外擴張，但隱含資料「送中」風險，建議台灣與民主盟友防範。（記者吳柏軒攝）

科技、民主與社會研究中心（DSET）昨日發表《威權凝視》報告，點出中國透過AI戰略，對外輸出「威權治理」模式，整理十家與中國相關的AI服務品牌，並歸納三種資料「送中」管道，建議民主盟友國家夥伴應禁用中國AI、建立入境審查機制，以及跨國協調法規一致性，防範民主受到危害。

DSET民主治理組長黃凱紳表示，中國AI戰略聚焦資料治理、模型發展與商用化，並先在國內部署商業模式再出口，去年加速向海外擴張AI服務，但中國保留國家對企業的深度介入權，故使用中國AI，無法切割國安隱憂。

請繼續往下閱讀...

可從非敏感資訊 推出敏感資訊

DSET民主治理組副組長賴又豪表示，經爬梳AI服務的隱私政策與媒體報導，挑選出十個與中企連結的生成式AI品牌，包括：DeepSeek、豆包、Cici、Kimi、夸克、Qwen Chat、百度AI搜索、Monica、Manus與Talkie。因AI可從非敏感資訊，推論出敏感資訊（如買無添加香皂推出消費者懷孕），他提醒，使用AI勿過度分享個人隱私。

註冊地在別國 資料仍可能送中

賴又豪更歸納，中國AI服務有三種資料「送中」管道：直接存入中國境內、企業集團資料分享，以及政府「合法資料調取」，即使服務註冊地在別國，仍存在資料送中風險。

數發部資通安全署副署長周智禾指出，目前已制定公務機關不得使用中國廠牌，包含軟硬體及服務，去年九月也修訂相關法律，危害國家資通安全產品，可報主管機關審定下架禁用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法