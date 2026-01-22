為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遊蕩犬熱點 犬蹤地圖APP「照」得住

    2026/01/22 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    農業部推出犬蹤地圖APP，會依照APP中的回報資料，建置風險地圖。 （農業部提供）

    農業部推出犬蹤地圖APP，會依照APP中的回報資料，建置風險地圖。 （農業部提供）

    為更確切掌握遊蕩犬熱點，農業部昨推出「犬蹤地圖APP」，民眾可用手機拍攝遊蕩犬照片後，就可由系統GPS定位，並用AI辨別數量，未來將用該資料建構全國風險圖並做為強化管理遊蕩犬依據。

    已可下載 將建構全國風險圖

    國內施行遊蕩犬貓零撲殺措施後，遊蕩犬貓引發的生態干擾，還有遊蕩犬追咬長者、幼童或造成騎士交通事故身亡等不幸意外頻傳，農業部動保司副司長陳中興表示，過去人犬或生態衝突熱區多由地方政府依照管理需求自行畫設，沒有一致基礎科學分析架構，導致各地方政府劃設標準不一，影響資源配置的精準度，推出「犬蹤地圖APP」後，可透過公民一起努力拍照上傳資料註記，突破過去的限制，並累積第一線的犬群資料。

    陳中興表示，犬蹤地圖APP的回報資料，將會作為「全國遊蕩犬風險地圖」資料來源，該風險地圖還會納入定期犬群調查成果、人犬衝突通報、交通事故資料，及生態熱區與野生動物犬殺資訊，運用統計模型與地理資訊系統（GIS）等，預計最快年底公開上線。

    動保司表示，隨風險地圖建立，會進一步推動以整體風險情資為基礎的系統性管理模式，透過建構全國一致的分析方法與指標，重構具科學依據且可檢證的熱區劃設機制，依人犬或生態衝突熱區為基點，採「同心圓推展模式」逐步擴大高強度管理範圍，並透過差異化策略，逐步達成犬隻族群穩定減量。

    APP已可供下載，使用者需註冊手機號碼並完成一次性驗證碼驗證，即可使用各項回報功能。

