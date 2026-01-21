新公車草屯—台鐵田中站 4/30前僅10元

南投新闢草屯往返台鐵田中站公車，初期使用9人座小巴營運。（記者張協昇攝）

南投縣公共運輸系統不足，尤其沒有南下客運，造成到南部求學、旅遊或通勤工作民眾不便，為民眾詬病，縣政府昨（二十日）宣布新開草屯往返台鐵彰化田中站的「6673」公車路線正式通車（見圖，記者張協昇攝），改善縣民到南部轉乘不便問題，初期使用九人座小巴營運，為提升縣民使用率，即日起至四月三十日止，每趟次搭乘只要十元優惠價。

6673開小巴 1天往返18班

南投縣政府昨舉辦「6673」新公車路線通車典禮，交通工程及管理所所長王丞達簡報指出，此次新開通的「6673」公路客運，由在地南投客運經營，從草屯經南投市、高鐵彰化站至台鐵田中站（走台七十六線），全長三六．八公里，沿途共停靠佑民醫院、中興國中、永靖高鐵星光大橋等十站，每日往返合計十八班次，初期使用九人座小巴營運，未來視運量再逐步改用中大型客車。

南投縣長許淑華表示，近幾年來公車經營困難，許多客運業者紛紛縮減路線、班次、甚至因而倒閉，縣府好不容易在台中區監理所等單位協助下，爭取到此一新公車路線，解決地方反映已久的南下客運不足問題，也能促進生活圈整合，強化大眾運輸可近性。

民眾至四月三十日止搭乘，每趟次只要十元優惠價，籲請縣民踴躍搭乘支持，讓業者能永續經營下去，也才能改善交通不便問題。

