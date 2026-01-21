台中「綠空廊道」路口斷點多 通勤不安全

台中市議員陳雅惠表示，台中綠空廊道有多個路口到大馬路就斷點，沒有導引線，非常危險。（記者蘇金鳳攝）

台中市「綠空廊道」去年三月整條完工，民進黨市議員陳雅惠表示，但市府將此綠空廊道只當作觀光自行車道，忽略了通勤的需求，在許多路口或橋梁就中斷，安全穿越設計不足，實用性大打折扣，要求市府補齊斷點、提升安全設計，讓綠色廊道同時兼具觀光及通勤功能，讓中市成為真正綠色運具的城市。

市府︰單車道整體改善

台中市政府表示，對於自行車道路網斷點與大型路口銜接，將執行「台中市自行車道整體規劃」順接縫合，並結合「人本交通改善計畫」，縮短路口穿越距離，增加人行道空間，改善步行空間的連續性，以確保居民通勤與上下學的安全與便利，提升綠廊的日常實用性。

請繼續往下閱讀...

陳雅惠指出，去年完工的綠空廊道自行車道，是從市區南區大慶站一直串聯到豐原站，從南區、中區、東區、北屯、潭子、豐原六個行政區，總長二一．七公里，因為橫跨原台中縣市區，途經學校及公司行號，因此很多上班族及學生都會騎自行車通勤，但是市府在興建初期，就把此條當作是觀光自行車道，忽略同時也是市民日常通勤與生活動線，許多路段在與大型道路交會時設計不足，遇到車流量大的十字路口或橋梁就中斷，安全穿越設計不足，實用性大打折扣。

陳雅惠強調，市府應儘速建置具有通勤功能綠空廊道路網，且分年期程與行政區推動順位，並優先補齊斷點、提升安全設計，成一條可用的綠色交通動線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法