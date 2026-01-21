台中港擬設熟廚餘處理場 海線議員反彈

明年起無法用廚餘養豬，台中市推「安心無餘」計畫，對廚餘處理展開多元規劃，其中建置黑水虻的熟廚餘處理設施，市府優先評估在台中港特定區水資源回收中心污水處理廠用地，引起多位海線議員的反彈，議員施志昌、楊典忠都表示抗議，強調這完全是「犧牲海線、成就市中心」的錯誤決策。

環保局表示，因應中央明年起全國禁止廚餘養豬政策，台中市同時規劃佈建多元廚餘處理設施，推動廚餘能源化與肥料化，能源化就是外埔綠能園區，另外還規劃興建高效堆肥設施。

此外，市府計畫分期引進如黑水虻等先進處理技術，廚餘處理量每日約一百公噸，但因黑水虻處理技術前端處理設備需先將廚餘脫水至適合黑水虻餵飼的水份比例，廚餘水可就近至台中港特定區水資源回收中心處理，將先進行小量測試。

議員建設分散設置、就地處理

議員施志昌表示，市府把地點設在台中港，首先運送效率極差，台中多數廚餘產自人口密集的市中心，市府卻捨近求遠，讓清運車跨區奔波數十公里載往海線，不僅增加交通壓力，更造成碳排放與惡臭滲漏風險，要求市府應落實「分散設置、就地處理」，絕不容許海線淪為全台中的墊背。

議員楊典忠也不滿的表示，「優先評估」台中港水資源回收中心是否又在欺負海線人？海線要再增加永久性熟廚餘（黑水虻）處理設施，令人相當不安，應進行環境影響評估並加強地方說明，否則山海屯區都有水資源回收中心，應該就近進行熟廚餘處理即可。

