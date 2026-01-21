嘉縣推12項伴手禮 台灣燈會限定聯名

嘉義縣推出12項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮優質特色伴手禮。（記者林宜樟攝）

嘉義縣今年舉辦台灣燈會，縣府結合「嘉義優鮮」品牌，昨推出十二項「台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，並公布年節產品型錄，透過台灣燈會與嘉義優鮮聯名，擴大品牌加乘效果，行銷農漁特產。

縣府昨舉辦「嘉義優鮮．馬上好運—嘉義優鮮×台灣燈會聯名及年節伴手禮宣傳記者會」，縣長翁章梁與啦啦隊女孩妮可、阿布舞、軒軒等推廣伴手禮，限定聯名伴手禮包含在地水果製作的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、以在地食材製成的老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚及取材自嘉南平原釀製的大吟釀清酒等。

請繼續往下閱讀...

翁章梁說，嘉義優鮮是縣府保證的農特產品，初期僅七十九件產品，如今已有八百多項產品，在國道、百貨公司等通路販售，外銷到新加坡、日本等國。

縣府表示，嘉義優鮮官網已公布年節產品型錄，部分產品可在全家便利商店旗下近百家FamiSuper據點選購，桃園國際機場第一航廈「新東陽綜合商場」已設立嘉義優鮮專區；「嘉義優鮮水產電商平台」及「台灣好農×嘉義優鮮跨境電商專區」推出年節限定組合及優惠，期間購物免運，提供跨境配送服務。

昨翁章梁也與民雄鄉農會公布「喜番．大好き—玉女小番茄精品禮盒」，已由台積電嘉義廠啟動企業預購，展現嘉義農業與企業的合作共好成果，禮盒將在微風百貨等通路上架，搶攻高端年節送禮市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法