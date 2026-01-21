為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    麥寮綠色科技園區 打造關鍵材料重鎮

    2026/01/21 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    麥寮綠色產業科技加值園區預定地，位處台塑六輕東南側，面積約176公頃。（記者黃淑莉攝）

    麥寮綠色產業科技加值園區預定地，位處台塑六輕東南側，面積約176公頃。（記者黃淑莉攝）

    已送內政部都計委員會審議 計畫引進複合性、再生性材料產業

    雲林縣府推動麥寮綠色產業科技加值園區，現已送內政部都市計畫委員會審議，縣府昨天召開地方說明會指出，未來將引進創新關鍵材料製造技術等產業，預估年產值約二一三億元，可提供七千個工作機會。

    年產值213億元 創造7000個工作機會

    縣府城鄉發展處長林長造表示，麥寮綠色產業科技加值園區在豐津地區，位處台塑六輕東南側，緊鄰麥寮都市計畫區，面積約一七六公頃，規劃有產業專用區、住宅區、商業區及多處公園、停車場等公共設施。

    林長造說，產業專用區約有卅公頃，住商用地約十九公頃，其他為公共設施，未來希望能引進關鍵材料，支持電子、汽車、航太、紡織、包裝等多元領域應用。

    位台塑六輕東南側 面積約176公頃

    縣長張麗善指出，麥寮綠色科技產業園區已獲雲林縣都市計畫委員會審議通過提報內政部，都委會去年九月召開第一次專案小組審議，未來通過即可進行相關程序，針對昨天說明會地方關切的聯外道路、周邊道路拓寬及園區住商用地面積等問題，縣府與公所協調，會搭配正在辦理的都市計畫第三次通盤檢討，納入地方意見，提供舒適宜居的空間。

    麥寮鄉長許忠富表示，地方樂見麥寮綠色產業科技加值園區早日開發，讓更多產業進駐，增加就業機會，帶動地方經濟發展，公所正辦理麥寮都市計畫第三次通盤檢討，未來也會與縣府推動的產業園區結合，讓整個規劃更完整，公所會與縣府配合推動。

