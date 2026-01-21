斥資4千萬 善化糖廠打造糖業文物館

糖業文物館外營造糖鐵火車站意象。（記者劉婉君攝）

利用3棟閒置倉庫改建 營造糖鐵車站意象 預計第3季完工

善化糖廠斥資逾四千萬，利用三棟閒置倉庫，打造糖業文物館，並營造糖鐵車站意象，預計第三季完工，後續將以製糖相關的農業、工業、運輸、管理、民生等五大面向策展，初期將以預約導覽方式，免費開放民眾參觀，中長期則希望與NGO（非政府組織）或藝文團體合作經營。

初期以預約導覽 免費開放參觀

「善糖文物館」硬體工程目前已完成入口區、糖鐵意象景觀區等硬體工程，但受到去年初的地震及下半年的颱風影響，倉庫屋頂受損，還需修復，台糖台南區處處長郭建宏表示，文物館戶外的糖鐵火車頭及車廂，預計二月底完工，文物館則以第三季完工為目標。

博物館概念布展 庫房方式呈現

廠方表示，文物館基地屬於乙種工業區用地，受限於法規，無法設立「博物館」，將以開放庫房方式呈現，但會以博物館的概念進行布展。善糖迄今仍持續製糖，是一座「活的糖廠」，保有許多早期留下來的相關文物，其中尤以木模最多，例如蒸汽機車閘瓦木模、溪湖日立柴油機車閘瓦木模、軌道車剎車閘瓦木模等，另外還有糖鐵路線圖、公文、手提火車行駛信號燈、通券及路牌等。

早期製糖相關的五大面向策展

郭建宏指出，文物館規劃以早期製糖相關的農、工、運、管、民生等五大面向策展，目前並已完成善糖製糖、設備維修等影像紀錄及口述歷史訪談，並針對糖業文化資源記錄與整理、走讀培力等，向文資局申請經費補助中。

立委郭國文與市議員黃肇輝昨天邀請文化部、經濟部、市府及台糖公司等單位前往善化會勘，希望文化局加強輔導台糖策展與運作，長期則請文化部指導，朝向專業博物館量能穩健推展，讓善化糖廠成為台南重要的文化觀光亮點。

文化局允諾協助輔導，並建議結合多媒體，增加互動展示內容。文化部表示樂見其成。經發局則提醒，現有倉庫屬於工廠管理輔導法管轄，應行文向事業主管確認是否可認定為其他設施，否則要另外送興辦計畫。

善化糖廠利用既有倉庫改造成為糖業文物館。 （記者劉婉君攝）

立委郭國文（右）與市議員黃肇輝（左）等人會勘善化糖廠糖業文物館工程進度。（記者劉婉君攝）

