    《竹市普發消費金之亂》下載「新竹通」App領5100元 民怨超難用

    2026/01/21 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    民眾收不到簡訊通知 手機也顯示操作異常

    新竹市長高虹安上週宣布市府發五千元消費金在本週六（廿四日）採選務模式實體發現金，未能當天領現金者，卅日到二月廿八日使用新竹通APP數位登記匯款，則可領到五千一百元，不少市民不想排隊領現金，近期選擇下載新竹通APP，導致新竹通APP下載量暴增，市民抱怨不僅無法收到簡訊通知，手機也出現伺服器操作異常頁面，擔心卅日後若湧入大量市民數位登記領五千元，可預期將會網路大塞車，對市府開發的APP沒信心。

    市府︰可撥打1999市民服務專線

    市府行政處表示，新竹通APP至今完成會員註冊量突破七萬七千六百四十人，經檢測目前系統運作正常，針對少數部分異常個案，可能因素包含使用者手機阻擋廣告簡訊設定、電子信箱誤判垃圾郵件，或因行動裝置所在位置網路壅塞等原因造成，若市民在註冊過程遇到困難，可撥打一九九九市民服務專線，或透過App內客服管道回報，留下聯絡資訊，市府將由專人聯繫協助，後續也會公布使用新竹通APP申請五千元消費金操作指引。

    有市民抱怨，不想廿四日當天排隊領五千元現金，轉而下載新竹通APP，結果除操作不友善，且消費金的領取方式也還未公布，但一下載就出現問題，甚至有伺服器操作異常的情況，光是下載APP就出現這麼多狀況。

    市民憂心30日登記問題會更多

    市民表示，若卅日後採數位登記，將可預期會出現大當機或塞車情形，更擔心個資問題，也對市府開發的APP沒有信心。

