    首頁 > 生活

    桃園市第二行政區 重劃工程招標

    2026/01/21 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市政府「第二行政區」確定落腳中路整體開發區，當地都市計畫公共設施用地遲未徵收，又以一．九五公頃公二公園最為地方殷切期盼，市府推動第四十七期中平市地重劃區（本案），總面積二．三一公頃，將可取得完整公園用地，並規劃地下停車場，重劃工程已招標，最快明年上半年完工，屆時原地主即可取得配地。

    市府地政局官員表示，本案兩處開發區，總面積二．三一公頃，第一區西側以德華街為界、北側以國強一街為界、南側以人行步道用地與住二用地為界、東側以市四用地與住二用地間之道路為界；第二區西側以泰昌六街為界、北側以宏昌六街為界、南側以宏昌十二街為界、東側以泰昌二街為界，主要的公共設施為公二公園。

    地政局表示，多年來透過容積移轉，市府已取得一公頃土地，配合重劃可取得公二用地，民眾則可取得住宅區，重劃負擔總費用約一億四七六〇萬元，由平均地權基金調借，之後由抵費地出售價款或繳納差額地價償還。

    公園規劃設計將結合在地特色與生態資源，營造全齡、多元且無障礙遊戲與休憩環境，預計設置籃球場、快樂健康棧、遊戲場及多功能大草坪等，另因應當地停車需求，規劃設置平面停車場可停放六十三輛車，後續基地約六百坪可提供市府相關局處規劃市民活動中心、地下停車場、親子館及公設民營托嬰中心。

