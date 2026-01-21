為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央補助3.6億 苗栗140縣道拓寬動土

    2026/01/21 05:30 記者蔡政珉、彭健禮／苗栗報導
    為強化路網、促進觀光經濟，苗140線苑裡段拓寬動土。（記者蔡政珉攝）

    為強化路網、促進觀光經濟，苗140線苑裡段拓寬動土。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣一四〇縣道，西起苑裡鎮西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區，是苗南主要橫向幹線。苑裡端因與台中市工業區相鄰，且鄰近福爾摩沙高速公路苑裡交流道，車流量大、易壅塞，地方爭取拓寬，經交通部補助三．六億元，加上地方自籌，以總經費四．八五餘億元辦理，工程昨天動土，預計二〇二八年初完工。

    苑南陸橋至福高交會路口 估2028年初完工

    縣府交通工務處表示，拓寬路段從一四〇縣道與苗四十七之一線交岔路口的苑南陸橋起，至一四〇縣道與福高交會路口，全長共二．六公里，並代辦台電附近五座超高壓電桿拆除地下化。

    交通工務處表示，工程計畫將道路拓寬至廿公尺、原則配置雙向各兩車道，銜接台中市大甲幼獅工業區端將設有左轉車道、該處將有五車道；拓寬路段兩側也將設置人行道、八十八座路燈。完工後，可望改善交通瓶頸、紓解車流，提升工業區與周邊道路交通效率，並強化與國道、省道連結，有助地方觀光、經濟發展。

    另，十多年來，頭屋鄉外環道為頭、尾端雙向各兩線道、中段雙向各單線道的「啞鈴狀」道路，經縣府解決徵收爭議後，獲內政部補助五千七百多萬元，加上自籌一千萬元，全線拓寬為廿四公尺寬、雙向各兩線道的道路，今日起到廿九日將進行AC路面刨除封層及標線繪製作業，請民眾配合改道。交工處表示，待此作業完成，整體工程即將完工，預計月底通車。

