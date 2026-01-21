基隆麥金路停水惹怨 市府要水公司補償

基隆市麥金路水管破漏開挖搶修，停水三天引起民怨。（記者盧賢秀攝）

基隆市麥金路一月十五日自來水破管搶修，四萬八千多戶用水受影響，原本預估停水廿三小時，直至十七日晚上、十八日還有用戶沒水用，引發民怨。市府表示，台灣自來水公司通報作業有缺失，錯估復水時間還一延再延，要求水公司檢討改進、相關人員負起責任，同時優先汰換麥金路老舊水管，並比照水污染事件補償民眾。水公司第一區管理處表示，會檢討精進通報作業，優先汰換麥金路老舊管線，但部分路段管線複雜施工難度高，將與市府研商。

市府工務處長簡翊哲指出，水公司十五日上午知道麥金路大管徑破漏，但在開挖路面前都沒有通知市府要停水，直到當天下午三點四十八分，才通知市府五點起連續停水廿三小時；也未發布新聞稿，讓民眾有儲水準備，許多民眾是回家後才知停水。

請繼續往下閱讀...

他說，水公司錯估搶修工程與復水期程，民眾未能充分了解復水時間，在資訊揭露上未依標準流程回報，將要求水公司檢討改進。市府會訂定相關的辦法，要求水公司落實通報機制。

市府副發言人鍾明表示，漏水搶修報備程序明顯未按SOP執行，相關人員應負責，並比照去年水污染事件，提出補償辦法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法