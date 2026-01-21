為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    瓦斯外洩、火災 北市議員促納細胞簡訊

    2026/01/21 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市在不到半個月時間，接連發生兩起公共空間瓦斯外洩，引起民眾恐慌。台北市議員林杏兒認為，瓦斯外洩、火災、停電等事件，因有異味、濃煙易造成民眾恐慌，市府應強化訊息發布，將民生突發事件納入細胞簡訊發送考量，或再建置發送系統。消防局表示，是否需新增細胞簡訊發送事項，將邀主管機關研議評估。

    消防局︰邀主管機關研議評估

    延三夜市延平北路三段六十六巷，十日因瓦斯從路面多處裂隙冒出，因公共安全考量，部分攤商被迫停業一晚；陽明山瓦斯公司社子基地臭氣機器十八日故障，雖然瓦斯未洩漏，但異味飄散擴及士林區福德里美德街、後港里承德路、福林里中山北路等地，造成民眾的不安，在社群廣傳「不要開瓦斯」等訊息。

    林杏兒指出，目前台北市災害示警細胞廣播訊息系統，主要推播颱風、豪雨、土石流、地震訊息，未包含火災、瓦斯洩漏或停電等民生突發事件，她認為應納入發送考量或再建置系統，讓周邊民眾第一時間了解狀況，維護自身生命財產安全。

    消防局回應，如需新增細胞簡訊發送事項，將邀主管機關研商。資訊局表示，一二一九捷運隨機傷人事件後，市長已宣示擴大細胞簡訊適用範圍，除天災外，也將「重大治安事件」如隨機襲擊、挾持人犯、劫持交通工具、重大縱火、丟擲或施放危險物品等情境納入。

