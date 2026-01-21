社子島千人反區徵 批北市負債恐逾1800億

社子島自救會昨天上午將逾千位居民的「反對區段徵收」意見書遞交內政部。（記者田裕華攝）

自救會指蔣將聚落全納入 將付出巨額安置成本 市府：沒負債問題

社子島自救會昨將逾千名居民「反對區段徵收」意見書副本遞交內政部，批評台北市長蔣萬安「柯規蔣隨」，將社子島全區現有聚落全數納入區段徵收，將付出前所未見的安置成本，使台北市財政為了單一地區開發負債超過一千八百億元。台北市土地開發總隊表示，市府先籌經費蓋專案住宅，再以成本價讓售給住戶，沒有負債問題。目前正逐一回覆地主意見，預計第一季把區段徵收計畫書送內政部審查。

自救會呼籲內政部 拒收、拒審計畫書

社子島自救會發言人李華萍表示，遞交的六一五個門牌、一一五六份意見書，都是社子島土地所有權人，或設籍的成年居民親筆簽署。居民不反對發展，反對的是留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的全面區段徵收；即便有安置，卻是讓居民背負高額貸款。呼籲內政部拒收、拒審社子島區段徵收計畫書，要求北市府與居民協商保留既有聚落的新都市計畫草案。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，不依循主動保留密集聚落的慣例，堅持將社子島現有聚落全數納入區段徵收，將付出逾一千三百億元的安置成本，使台北市財政為了單一地區開發負債超過一千八百億元。

土開總隊：總地主數1.2萬人 95％贊成區徵

土地開發總隊總隊長范乾峯表示，逾千份意見書中，六二九人是地主，另四百多名是設籍居民，將分別以府函、陳情方式回覆意見；總地主數為一萬兩千多人，相較之下有九十五％地主贊成區徵；在保留聚落部分，二〇一八年內政部通過都市計畫以區段徵收辦理時，附帶決議已由都發局剔除四處範圍；二〇二四年通過區徵範圍時，再剔除廿四筆土地。

土開總隊說明，區段徵收是自償性開發，地主要負擔開發成本，市府先出經費蓋專案住宅安置拆遷戶，再以成本價讓售給拆遷戶，市庫沒有負債的問題。目前正逐一回覆地主意見，第一季將把區段徵收計畫書送內政部審查，通過之後即可編列預算執行。

