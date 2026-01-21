北市殯儀館回饋金範圍 擴大至1.2公里

台北市議會通過「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」修訂條文，將回饋範圍從1公里擴大到1.2公里。（北市民政局提供）

新增5里 收入提列增2％被否決 綠批藍反對「把餅做大」很離譜

台北市議會臨時會昨最後一天，朝野動員通過總預算案，另表決通過「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」修訂條文，將回饋範圍從一公里擴大到一．二公里，新增五里、二．五萬人受惠，但收入提列增加二％被否決。民進黨籍議員簡舒培批評，連大安區的國民黨籍議員都反對「把餅做大」，非常離譜。國民黨籍議員不願具名表示，黨團決議支持市府版本。

藍營議員︰表決同進同出 支持市府版本

回饋金地方自治條例二〇〇四年訂定，以前一年度收入十％為回饋金，回饋館址所在相關地區，包括大安區全區五十三個里及辛亥隧道另一側的文山區興昌、興泰、興旺里；二〇〇八年修訂增列同心圓一公里內的信義區黎忠里、黎平里、黎安里，總計五十九個里。對於擴大範圍，地方意見分歧，議員也缺乏共識。

國民黨掌握人數優勢，昨表決以卅一比十九通過擴大範圍，新增文山區興邦里及萬盛里，信義區黎順里、雙和里跟惠安里，總計六十四里。但收入提列增為十二％被否決。

簡舒培︰藍「輾壓」大安區 對居民不公平

簡舒培說，大安區是國民黨優勢選區，國民黨籍議員竟反對為民爭取更多權益，以黨領政「輾壓」大安區，對居民很不公平。民進黨籍議員王閔生說，市府要擴大回饋範圍是美事，應詳細說明交通影響有多大或把餅做大，避免犧牲既有領取回饋金里的權益；表決過程變成政黨對決，非常可惜。

苗博雅批評市府提不出擴大範圍的科學根據，執意推動又不願提高收入提列比例，引發大安區所有里長不滿，擔心未來隨時擴張，分得回饋金越來越少，讓在地議員非常為難。

國民黨籍議員不願具名表示，黨團針對提高提列比例多次討論，在地議員都有據理力爭，但最終決議表決「同進同出」，一致支持市府版本。

殯葬處表示，懷愛館交通影響擴及六張犁圓環、辛亥復興路口及辛亥萬美街口等路段，因此回饋範圍擴大兩百公尺；回饋金額從二〇二四年的二八〇〇萬元，去年三八〇〇萬元，今年預估達四一〇〇萬元，收入隨服務量能攀升，回饋金權益不致受損。

總預算通過 歲入2098億 歲出2139.7億

總預算部分，歲入減列〇．〇一億元，為二〇九八億元；歲出減列二．三二億元，為二一三九．七三億元；歲入歲出相抵差短四一．七三億元，連同債務還本一二七．二八億元，尚須融資調度一六九．〇一億元，全數以移用以前年度歲計賸餘彌平。

