高雄去年十大易肇事路段 仁武鳳仁路355件最多

鳳山區建國、青年路口交通繁忙，兩條道路均為高雄市前十大易肇事路段。（記者陳文嬋攝）

高雄市去年的前十大易肇事路段最新統計出爐，以仁武區鳳仁路年發生三五五件車禍蟬聯冠軍，最大行政區鳳山區包辦三條道路最多；此外，台八八快速道路的大寮段、鳳山段均入列，提醒民眾留意。

全市11.2萬多件車禍 未依規定讓車最多

市府最新統計出爐，去年交通事故發生十一．二萬多件，造成一四六人死亡、四．八萬多人受傷，以仁武區鳳仁路發生三五五件車禍最多、造成一五一人受傷，其次為鳳山區建國路發生三〇三件、造成一一七人受傷，三民區民族一路發生二七三件、造成一四六人受傷。

此外，台八八快速道路的大寮段發生二六〇件、造成四十三人受傷，台八八的鳳山段發生二四五件、造成十六人受傷；鳳山區人口數全市最多，連帶三條道路車禍最多，除了建國路、台八八鳳山段外，青年路發生二四二件、造成一一三人受傷。其餘易肇事路段還有三民區九如一路、楠梓區德民路、苓雅區建國一路、前鎮區中山四路，均發生二百多件車禍。

市府分析，肇事原因以未依規定讓車七千多件最多，其次為未保持行車安全距離四千多件、未保持行車安全間隔二千多件；主要發生時段為上下（學）班時段，以下午四點至六點五千多件最多、其次為上午八點至十點近五千件。

市府表示，近五年交通事故呈現持續下降趨勢，警方持續落實熱區熱時精準執法，搭配改善標線、標誌、調整號誌等工程手段，呼籲民眾守法、減速慢行。

