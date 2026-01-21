高雄超人力霸王小提燈 2/27、28發放

超人力霸王開運紅包（右）與馬年春聯。（記者李惠洲攝）

陳其邁與孩童開箱 可呈現站立、飛行等姿態 每人限領2盞

高市府規劃的超人力霸王小提燈與開運紅包，昨天由高雄市長陳其邁率領孩童開箱，紅包預計一月卅一日起發放，提燈在二月廿七日及廿八日發放。

從鏟子超人發想主題 日方授權合作

陳其邁說明，去年花蓮光復鄉出現大批鏟子超人，聯想到今年冬日遊樂園可以超人為主題，剛好今年也是超人力霸王六十週年，日方覺得點子不錯，於是授權合作；當民眾碰到困難時，就有超人挺身而出，當鄰近國家遇到麻煩時，台灣也願意站出來，超人精神就是捍衛正義。

春聯2/2起行政中心及各區公所發放

小提燈是採初代力霸王為元素，設計有靈活關節，可呈現站立、飛行等姿態，兼具創意與收藏價值。

高雄市觀光局長高閔琳表示，超人紅包預計一月卅一日起，配合高雄過好年商圈活動發放，全市國小與幼兒園則會主動發送到校；傳統與斗方春聯預計二月二日起於鳳山、四維兩行政中心及各區公所上班時段發放；超人力霸王小提燈則規劃在二月廿七日、廿八日，於高雄港十八號碼頭分送，每人限領兩盞，國小與幼兒園則在開學週由學校統一發放。

「高雄過好年」31日三鳳中街打頭陣

今年的「高雄過好年」共有卅個商圈參與，一月卅一日將由三鳳中街打頭陣，三鳳中街管委會理事長伍進昌說，三鳳中街是高雄規模最大的南北貨銷售中心，滿足所有年節採買需求，今年干貝約漲價兩成，烏魚子價格則下調一成，其他商品價格持穩。

茂林紫斑蝶賞蝶專車 即日起發車

每年冬季高雄市茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，形成生態奇觀，茂林國家風景區管理處推出賞蝶主題遊程專車，即日起至二月廿五日陸續發車，串聯高雄六龜、茂林、桃源及屏北地區。

初代超人力霸王小提燈亮相。 （記者王榮祥攝）

陳其邁率幼兒園小朋友開箱超人力霸王小提燈、開運紅包，高雄限定版農曆春聯與賀卡。（記者李惠洲攝）

