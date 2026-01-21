為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    3品牌旅宿進駐 墾丁旅遊質變契機

    2026/01/21 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導

    墾丁觀光正面臨前所未有的轉型盤整，但一批具備遠見的旅宿集團正以強勢「新血」之姿，聯手重塑南國旅遊版圖。繼成功營運的「長灘休閒飯店」及備受期待的「Hotel dùa」後，嘉楠集團再度宣布旗下旗艦地標「風華渡假酒店︱墾丁館」正式展開試營運。這三家指標性新力軍的接連進駐，象徵著資本市場對墾丁國家公園珍稀山海與生態資源的長期看好，更為陷入低迷期的南國旅宿業注入了久違的振奮與信心。

    這一波「三進三退」的新舊交替，正是墾丁觀光質變的縮影。在統一度假村宣告暫別市場、承億文旅撤出雅客小半島，以及福容大飯店等老牌標竿啟動大規模整修轉型之際，新進駐飯店品牌展現了截然不同的戰略眼光。顯示出墾丁觀光價值正從「人流量競爭」轉向「深度價值體驗」，吸引著追求安靜與質感的旅人重返南國。

    針對此現象，一名資深旅宿業者指出，墾丁觀光品牌同質化嚴重，導致市場在國旅低潮時顯得脆弱；然而，風華、Hotel dùa 與長灘等品牌的進駐，證明了高端市場對「國家公園級生態」的強烈需求。這些新飯店鎖定後壁湖、海口一帶的山海原貌，透過精緻的建築與環境對話，這種「避世度假」的產品定位，正是目前國旅轉型最需要的差異化策略，可望帶領墾丁脫離低價競爭，邁向高品質的發展路徑。

