屏東雙層巴士踩線 暢遊沿山公路

水門轉運站引進展售空間後，將朝「道之驛」方式經營。（記者陳彥廷攝）

24日上路 感受自然景觀、人文聚落及農遊特色

屏東縣政府昨天舉辦「奔FUN一八五」雙層巴士踩線體驗活動，並邀請排灣族演唱組合「排灣女聲」同行，以歌聲為旅程增添文化色彩，不僅實地走訪一八五縣道沿山公路，感受沿線自然景觀、人文聚落及農遊特色，水門轉運站引進展售空間後，為二十四日正式上路的雙層巴士觀光活動揭開序幕。

請繼續往下閱讀...

「奔FUN185」低碳體驗縣道風光

屏縣府交通旅遊處表示，雙層巴士不僅高視野，上方更是「敞篷車」，乘車體驗極為獨特，加上冬季屏東少雨且氣候溫和，更適合寒冷北部的民眾來南部出外踏青透透氣，並用不同的視角遍覽一八五縣道風光，還能以低碳方式認識沿線魅力，透過「奔FUN一八五」的將在地故事與產業、風景結合，邀請全國民眾新春期間到屏東深度體驗。

分南北兩線 都從水門轉運站出發

今年的活動分為南、北兩線，皆從「水門轉運站」出發，北線為大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區；南線則是經屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，南、北線均一票價每人兩百元，十二歲以下兒童享優惠價一百元。

週休、國定假日行駛 集章換小禮物

交旅處強調，今年的雙層巴士請民眾下載「TBS臺北轉運站」的APP進行預約購票與查詢優惠，於一月二十四日至三月一日間除農曆除夕至初二不營運外，其餘國定假日及每週六、日均行駛，今年還特別推出「集章兌好禮」限定體驗，若將南、北線的指定站點集章後，即可於水門轉運站兌換精美小禮品，更多活動訊息可上縣府「屏東旅遊網」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法