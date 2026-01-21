為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東全運館 2月完工年底委外營運

    2026/01/21 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東縣全民運動館預計二月完工，年底委外營運。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府推動台東縣全民運動館（簡稱全運館）及青少年福利服務中心興建工程，議長吳秀華昨天與多位議員考察工地，縣長饒慶鈴指出，全運館目前進行室內裝修及景觀設備工程，工程進度約九十三％，預計二月完工，暑假期間先作為台東博覽會場館，之後交由得標廠商室內裝修，可望年底營運。

    饒慶鈴說明，全運館以「全民運動」與「青少年福利服務」兩大核心需求出發，總經費一億五千五百萬元，為地上三層建築複合機能的場館，除了建立縣有室內運動空間，補足舊站特區運動機能，並規劃符合不同年齡層使用需求的全齡場域。

    縣府交通及養護工程處指出，全民運動館與青少年福利服務中心結合於同一棟建築內，一、二樓規劃為運動空間，提供縣民日常運動使用；三樓則規劃為青少年可彈性運用的多功能空間，包含練團室、戶外戲院等設施，讓青少年能有更多元的交流與創作場域。

    在景觀規劃方面，保留現有大樹並調整景觀配置，打造更舒適友善的公共開放空間。全棟建物以攀岩牆貫穿三層建築，並設置多方向入口，強化與舊站特區周邊生活圈的連結，特別在居住區較密集處形成友善開放動線，達到「城市縫合」效果，完工後，將成為舊站特區重要的公共服務據點，兼具運動、休閒、青少年交流與社區共享功能。

