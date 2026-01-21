新北貢寮鮑 3款禮盒搶市

鮑喜銀春禮盒。（新北市漁業處提供）

農曆春節將至，新北市貢寮區漁會今年以「好禮鮑到銀新春」為主題，推出多款年節禮盒，主打在地安心漁產「貢寮鮑」，民眾在團聚與送禮時，可品嘗來自東北角海域的鮮美滋味，年節禮盒即日起開放訂購至二月六日，數量有限。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，今年共規劃三款年節禮盒，其中「鮑喜銀春禮盒」適合年夜飯享用，內容包含鮮凍九孔與九孔滷鮑各一包，搭配龍虎石斑、白帶魚捲、白蝦及澎湖花枝丸，原價一九五〇元，特價一八八八元；主打貢寮鮑的「福運雙鮑禮盒」，有鮮凍九孔與九孔滷鮑各二包，特價一五〇〇元；「馬上鮑到禮盒」鎖定小家庭與伴手禮市場，特價八百元。

請繼續往下閱讀...

揮毫送春聯 樹林24日辦2場

另外，樹林區公所將於一月廿四日上午九點、下午二點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動，邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會及新北市樹林客家鄉親會書法名家揮毫，以隸書、楷書、草書，結合馬年意象文字及圖畫繪製春聯，現場準備春聯佳句供民眾挑選，也將邀請民眾發揮創意，寫下賀年吉祥話，贈送紅包袋，並安排舞台表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法