    首頁 > 生活

    新北貢寮鮑 3款禮盒搶市

    2026/01/21 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉／新北報導
    鮑喜銀春禮盒。（新北市漁業處提供）

    農曆春節將至，新北市貢寮區漁會今年以「好禮鮑到銀新春」為主題，推出多款年節禮盒，主打在地安心漁產「貢寮鮑」，民眾在團聚與送禮時，可品嘗來自東北角海域的鮮美滋味，年節禮盒即日起開放訂購至二月六日，數量有限。

    貢寮區漁會總幹事林麗美表示，今年共規劃三款年節禮盒，其中「鮑喜銀春禮盒」適合年夜飯享用，內容包含鮮凍九孔與九孔滷鮑各一包，搭配龍虎石斑、白帶魚捲、白蝦及澎湖花枝丸，原價一九五〇元，特價一八八八元；主打貢寮鮑的「福運雙鮑禮盒」，有鮮凍九孔與九孔滷鮑各二包，特價一五〇〇元；「馬上鮑到禮盒」鎖定小家庭與伴手禮市場，特價八百元。

    揮毫送春聯 樹林24日辦2場

    另外，樹林區公所將於一月廿四日上午九點、下午二點分別在山佳老人會館、長壽市民活動中心辦理名師揮毫賀新春活動，邀請新北市書法學會、新北市樹林美術協會及新北市樹林客家鄉親會書法名家揮毫，以隸書、楷書、草書，結合馬年意象文字及圖畫繪製春聯，現場準備春聯佳句供民眾挑選，也將邀請民眾發揮創意，寫下賀年吉祥話，贈送紅包袋，並安排舞台表演。

