新北安坑輕軌雙城站 新建廁所、停車場開工

安坑輕軌通車後不僅改善新北市新店安坑地區的生活與交通條件，更是通往城市後花園的觀光廊帶。新北市捷運工程局推動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，昨天舉行開工祈福儀式，預計今年十月完工，將有效串聯觀光景點，提升遊憩品質。

捷運工程局長李政安表示，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場等項目，總經費約四千九百萬元，將優化捷運站周邊公共設施，滿足民眾如廁與停車需求，希望將雙城站打造為「全方位轉運節點」。

李政安指出，新建廁所導入性別友善及無障礙設計理念，落實全齡照護與友善使用環境；安坑輕軌雙城站鄰近二叭子植物園，農業局將新闢步道，捷運局重新規劃周邊空間，增設十格汽車位、卅格機車位及八格自行車位，方便民眾轉乘。

李政安說明，工程埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水風險，搭配植栽綠化與景觀照明，預計今年十月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點，活化雙城站周遭空間，提升旅遊服務與公共環境品質。

