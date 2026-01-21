花蓮南區3橋重建 玉里高寮大橋拚春節前通車

跨越花蓮縣秀姑巒溪的玉里高寮大橋重建工程進度9成，預計下個月通車。（花蓮縣府建設處提供）

二〇二二年九月十八日池上地震造成花蓮縣玉里鎮高寮、玉長及富里鄉崙天三座大橋被震毀，兩岸居民只能靠臨時鋼便橋通行，其中高寮大橋重建進度最快，工程進度已達九成，力拚農曆年前通車，崙天、玉長大橋則可望於今年七、八月間通車。

中斷3年多 居民喜︰免再擔心封路

聽到高寮大橋重建工程終於要通了，當地居民說，三年四個月以來都走溪底便道，每逢颱風預警就封路、便道被沖走，去年七、九月的颱風豪雨造成便橋兩次中斷，「有四個月的時間便道不能走」，只能繞台九線玉里大橋或一九三縣道瑞穗大橋，多走十幾公里，新橋通車後終於不用再擔心封路。

崙天、玉長大橋 預計7、8月完工

縣府建設處表示，高寮、崙天、玉長大橋在二〇二四年二月陸續動工，由於花蓮颱風豪雨多，汛期溪水暴漲造成工程進度受到影響，目前進度最快是玉里高寮大橋，採用鋼構箱型梁設計施工速度較快，目前已完成所有下部構造及上部構造的鋼箱梁吊放及橋面板、伸縮縫、防震拉桿等工項，工程進度已經超過九十％，施工廠商積極加緊趕工，力拚今年農曆春節前開放通車。富里鄉崙天大橋、玉里鎮玉長大橋施工進度也近七十％，預計今年七、八月間完工。

一九三縣道北段拓寬 21日起封閉13天

此外，一九三縣道北段新城鄉三棧以南至七星潭約六公里路段，因路幅狹窄且多處急彎，增添行車風險，經縣府與公路單位多次會勘，完成符合環境差異分析的路線設計後，三年前展開拓寬工程，工程單位力拚農曆年前開放通車，廿一日至二月二日將封閉太平街路至民有街路段全力趕工，期間禁止人車通行，請用路人配合改道。

