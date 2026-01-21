水患受損復原 蘇澳冷泉全面開放

蘇澳阿里史冷泉男、女裸湯已修復竣工，完成冷泉災情復原最後一哩路。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮去年十一月因鳳凰颱風帶來強降雨導致大淹水，鎮內觀光指標阿里史冷泉、蘇澳冷泉公園受損嚴重，歷經二個月災後復原已全面開放。鎮長李明哲指出，蘇澳已走出水患陰霾，鼓勵民眾來旅遊，見證地方的韌性。

鳳凰颱風造成蘇澳重大水患，知名的蘇澳冷泉災情慘重，阿里史冷泉、蘇澳冷泉公園多處湧泉口被淤泥堵塞，男女裸湯的湯屋、大眾池滿地泥濘，經過蘇澳鎮公所團隊施工搶修，相關設施陸續恢復使用，二處冷泉園區受災最嚴重的阿里史冷泉男、女裸湯，已在最近重新開放，完成冷泉災情復原最後一哩路。

李明哲表示，鳳凰颱風水災重創蘇澳，但鎮公所及地方鄉親展現強大韌性，在短時間內恢復市容，公所不僅修復景點，也強化蘇澳旅遊資訊與導覽服務，歡迎遊客在春節期間到蘇澳泡冷泉、吃海鮮、逛景點，感受這座港灣城鎮的魅力。

二〇二六蘇澳鎮觀光導覽地圖已經上架，這次改版優化交通資訊，並新增鎮內多處特色店家，涵蓋餐飲、文創與伴手禮名店，提供中文、英文、日文三種版本，導引遊客體驗蘇澳之美。紙本的觀光導覽地圖印製一萬份，置於蘇澳鎮公所、南方澳遊客中心、台鐵蘇澳新站等地開放索取，電子檔可上蘇澳鎮公所官網下載。

