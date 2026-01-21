為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    水患受損復原 蘇澳冷泉全面開放

    2026/01/21 05:30 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳阿里史冷泉男、女裸湯已修復竣工，完成冷泉災情復原最後一哩路。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳阿里史冷泉男、女裸湯已修復竣工，完成冷泉災情復原最後一哩路。（蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮去年十一月因鳳凰颱風帶來強降雨導致大淹水，鎮內觀光指標阿里史冷泉、蘇澳冷泉公園受損嚴重，歷經二個月災後復原已全面開放。鎮長李明哲指出，蘇澳已走出水患陰霾，鼓勵民眾來旅遊，見證地方的韌性。

    鳳凰颱風造成蘇澳重大水患，知名的蘇澳冷泉災情慘重，阿里史冷泉、蘇澳冷泉公園多處湧泉口被淤泥堵塞，男女裸湯的湯屋、大眾池滿地泥濘，經過蘇澳鎮公所團隊施工搶修，相關設施陸續恢復使用，二處冷泉園區受災最嚴重的阿里史冷泉男、女裸湯，已在最近重新開放，完成冷泉災情復原最後一哩路。

    李明哲表示，鳳凰颱風水災重創蘇澳，但鎮公所及地方鄉親展現強大韌性，在短時間內恢復市容，公所不僅修復景點，也強化蘇澳旅遊資訊與導覽服務，歡迎遊客在春節期間到蘇澳泡冷泉、吃海鮮、逛景點，感受這座港灣城鎮的魅力。

    二〇二六蘇澳鎮觀光導覽地圖已經上架，這次改版優化交通資訊，並新增鎮內多處特色店家，涵蓋餐飲、文創與伴手禮名店，提供中文、英文、日文三種版本，導引遊客體驗蘇澳之美。紙本的觀光導覽地圖印製一萬份，置於蘇澳鎮公所、南方澳遊客中心、台鐵蘇澳新站等地開放索取，電子檔可上蘇澳鎮公所官網下載。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播