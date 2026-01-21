7旬婦捐百萬積蓄給健保愛心專戶 弱勢少年感謝信「長大為社會出一份力」

16歲的吳同學寫下對捐款人的感謝，並期許自己未來努力學習、長大後為社會出一份力。（記者邱芷柔翻攝）

健保署台北業務組上個月底收到一筆百萬元善款匯入健保愛心專戶，捐款人未留下姓名，同仁前往致贈感謝狀時才發現，捐款人是一名年逾七旬的女士，這名女士已從公職退休，長期固定就醫，因感念全民健保多年來守護自己的健康，決定將多年省吃儉用、存下的積蓄全數捐出。

台北業務組組長李純馥說，這名女士是單身長者，平時需要看護協助生活，家境小康，決定捐出百萬元積蓄，是因為錢財「生不帶來、死不帶去」，如果能用在更有意義的地方，幫助弱勢家庭繳清健保欠費，「比放在我身上好」。

這筆善款隨後成為多個弱勢家庭的即時支援，像是十六歲的吳同學來自單親家庭，父親近年因病驟逝後，與年邁體弱、需經常就醫的奶奶及姑姑相依為命，一家人一度無力負擔健保費。

台北業務組了解吳同學一家的狀況後，啟動愛心善款，協助繳清健保欠費，讓一家人重新擁有健保保障，吳同學事後親手寫下感謝信，坦言父親過世後醫療費用讓家中承受極大壓力，感謝社會的幫助，也期許自己未來「努力學習、長大後為社會出一份力」，把曾接住他的溫暖再傳遞出去。

台北業務組統計，去年共協助五三七戶弱勢家庭繳納健保費，金額逾一〇〇六萬元；健保愛心專戶成立至今，已運用八五四八萬餘元善款，讓三六〇〇多個弱勢家庭受惠，去年有一七六名未成年人獲得協助，補助金額達三一三萬餘元。

