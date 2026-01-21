熊本阿蘇火山觀光直升機墜落 2台灣人下落不明

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機，二十日載著兩名台灣遊客，未在預計時間返航，機上三人失去聯絡。搜救直升機在阿蘇中岳的第一火山口附近發現墜落機體，經機體編號確認，正是先前失聯的直升機。 （美聯社）

搭載兩名台灣旅客的一架直升機，廿日上午在日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似墜落，日本警方下午已在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡，發現疑似墜落的機體。日本媒體報導，機體已嚴重毀損，目前處於無法接近的狀態，機上三人狀況不明。

KAB熊本朝日放送報導，廿日上午十一點過後，消防單位接獲來自智慧型手機的自動通報，隨後警方與消防人員展開搜尋行動，下午約四點十分，熊本縣警的直升機在阿蘇中岳第一火口東北側的山坡，發現疑似墜落的機體。經機體編號確認，正是先前失聯的直升機。發現地點位於陡峭斜坡，搜救人員難以接近。

該架直升機是在當地時間上午十點五十分前後，從阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，預定飛行約十分鐘，俯瞰草千里與阿蘇中岳。直升機駕駛為六十四歲男性，載有兩名台灣籍旅客，分別為四十一歲男性和三十六歲女性。

直升機曾發出緊急訊號

朝日新聞報導，直升機飛至阿蘇中岳火口附近時，消防單位的系統接獲智慧型手機自動衝擊通報。營運公司說明，事故發生時，直升機也曾發出緊急訊號，但未接獲駕駛員的緊急無線電通聯，手機亦無法取得聯繫。

每日新聞報導，相關人士透露，這趟飛行是廿日的第三趟，同款的「Robinson R44」直升機在二〇二四年五月也曾發生過迫降事故，造成男性飛行員與一對男女乘客共三人重傷。

交通部觀光署副署長黃荷婷表示，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前未獲此案涉及旅行社的訊息。旅遊業者說，阿蘇山直升機行程每趟次旅客座位相當少，量能難以消化團體旅客，且行程易受天氣因素影響，多是自由行旅客。

