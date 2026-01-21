立院三讀／壟斷、操縱農產品交易 最重可處30萬罰鍰

立法院昨三讀通過「農產品市場交易法部分條文修正案」。（資料照）

立法院會昨三讀通過「農產品市場交易法部分條文修正案」，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害，違者最高可處新台幣卅萬元罰鍰。院會也三讀修正「農業科技園區設置管理條例」，解決台南蘭花園區業者因法規身分限制無法進駐「花卉創新園區」等問題。

為穩定農產品價格，遏阻壟斷、操縱價格、散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息發生，此次修法納入「對市場交易秩序造成危害」等文字，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，對市場交易秩序造成危害。

請繼續往下閱讀...

三讀條文規定，如果對市場交易秩序造成危害，可處新台幣六萬元以上、卅萬元以下罰鍰，領有許可證者將廢止許可證；如果故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序等謠言或不實訊息，足以損害農產品運銷秩序，可處新台幣六萬元以上卅萬元以下罰鍰。

三讀條文明定，農產品批發市場所需用的公用土地，政府應優先出租、依公告現值讓售或以其他合作方式提供。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法