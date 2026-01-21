中國乾辣椒、菲國香蕉醬「染紅」 邊境攔截

來自菲律賓的香蕉醬被檢出莧菜紅。（食藥署提供）

進口辣椒、香蕉醬通通「染紅」！食藥署昨公布最新邊境查驗結果，有兩批進口食品因檢出非法定著色劑遭攔截，其中，中國進口的乾燥辣椒段被驗出蘇丹色素三號，全批十一公噸依法須全數銷毀，另一批來自菲律賓的香蕉醬則檢出莧菜紅，全批四．五六公噸依規定退運或銷毀，均未流入市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這批中國輸入的辣椒段，由元盛國際貿易公司報驗，製造廠為河北香辛調味品公司，檢出國內明令禁止使用的工業用染料蘇丹色素；近半年邊境共受理中國輸入辣椒乾五十八批，其中兩批不合格，不合格率約三．五％，食藥署已啟動監視查驗措施至明年一月六日，針對中國辣椒乾將逐批檢驗蘇丹色素，合格後才能放行。

另有一批菲律賓進口的「香蕉醬」檢出莧菜紅。劉芳銘說，莧菜紅雖然在部分國家合法使用，但未列入我國准用的食品添加物名單，違反我國食安法規定，該批產品由廷立實業公司進口、製造廠為HDR FOODS CORP.，已依規定退運或銷毀。

劉芳銘補充，近半年菲律賓同號列產品已有四批違規，食藥署已對同國別、同號列產品啟動監視查驗至今年九月二日。

12批產品農藥殘留超標

最新邊境查驗共有十八批產品不合格，除兩批非法定著色劑外，以農藥殘留超標為大宗，共有十二批，包括日本的鮮草莓、蜜柑（兩批）、鮮哈密瓜、冷凍桃，越南的糙米（兩批），法國乾燥羊肚菌，義大利與中國的鮮奇異果各一批，智利油桃，及馬來西亞的辣椒粉與黑胡椒粒。

日本醬油防腐劑含量違規

另有日本進口醬油防腐劑含量不符規定、越南冷凍鱔魚片檢出禁用動物用藥結晶紫、印尼冷凍小鯊魚檢出重金屬鎘。

中國進口的乾燥辣椒段被驗出蘇丹色素三號，全批11公噸，在邊境依法銷毀。

