今年國際線航空運量 可望創新高／交機潮、第3航廈北廊啟用等增添動能 民航局預估達6200萬人次

我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表每週平均二九八一班，超越疫情前二〇一九年水準。交通部民航局評估，業者引進機隊、政府多方協助、連假增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

昨天是民航局七十九週年局慶。局長何淑萍表示，冬季班表國際線飛航一〇七個航點，航班數已攀升至每週平均二九八一班，相較前期夏季班表每週多出一二四班，並超越疫前的每週二九五七班，反映國際線復甦態勢穩固。

何淑萍分析，國籍航空新機逐漸到位帶動運能，外籍知名航空公司看好台灣市場開航增班，加上政府接續挹注獎助與場站優惠措施等，都促使國際航班迅速復原。

放眼未來，何淑萍認為，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，都將增添運量成長動能。

民航局指出，去年國際線全年運量五八三三萬人次，已逼近疫情前五九九二萬人次水準，今年運量評估有望再推升，突破疫前表現並創新高，預測可達六二〇〇萬人次。

交通部常務次長林國顯也出席致詞表示，航空業越發達，民航局的技術、維修人員、教官常被業界挖角，交通部長陳世凱率員向行政院、總統府報告，爭取民航人力、讓航管順利。

以去年底對岸突然宣布軍事演習來說，航管人員就承受巨大壓力。林國顯表示，對岸在深夜十一時宣布翌日上午八點起演習、封閉許多航路，交通部及民航局相關單位隨即連絡福岡等周邊飛航情報區協調因應。

林國顯表示，演習期間進出台北飛航情報區的國際航班，雖有延誤但無航班取消，過境航班也僅取消一些，力求航班平穩安全，是眾人努力的難得成果。從外界角度來看，只知航班異動不多，林感性表示，這些事情做得無聲無息，沒有人知道，邀請現場貴賓給予這些人員掌聲。

