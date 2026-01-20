北市總預算案協商 二備金、殯儀館回饋今表決

台北市議會朝野黨團昨進行三個半小時的總預算案協商，第二預備金跟「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」擴大回饋金範圍與比例均無共識；議長戴錫欽指出，第二預備金編列七．四億元，民進黨團要求刪減五千萬元至六億九千萬元，國民黨團不同意，希望恢復原編列數。兩案今天將在大會進行表決，民進黨團、國民黨團將甲級動員。

另爭議較大的索資問題，戴錫欽表示，尊重民政委員會的決議，將來索資表格除了三天的限制之外，增加勾選欄位以利緊急狀況，尤其涉及健康和安全的部分能夠盡速提供。而市政府秘書長兼秘書處長李泰興的特別費四十七萬六千四百元，在民政委員會被刪到只剩一千元，協商後改成刪減一千元。

民進黨團幹事長顏若芳說，國民黨議員席次有優勢，考量到表決過關機會小，加上該筆經費多用於招待外賓及獎勵公務員，為免有所影響，微刪一千元以示譴責，並以附帶決議嚴厲譴責秘書長和法務局長於索資系統上，未先與議會溝通，破壞府會和諧；國民黨也能接受。

殯儀館回饋地方自治條例修訂，擬將回饋金範圍從半徑一公里擴大至一．二公里，同步調整收入提列從十％至十二％，今天也將進行表決。

