北市中繼宅配置失衡 一房型空置、三房型等不到

信義區大仁里內的都更案量多，里長蔡桂清希望市府能在廣慈社宅提供多一點的多房型中繼宅，安置都更的住戶。（記者何玉華攝）

台北市興建社會住宅預留五％戶數，提供都市更新、危老改建的住戶作臨時安置的中繼宅，但房型配置與需求有落差，信義區大仁里里長蔡桂清批評規定僵化，舉廣慈社宅一房型中繼宅空置廿七戶，一般市民排一房型候補超過三九〇〇人，里內都更多，需求三房型也等不到。都發局表示，已檢討未來新建社宅各房型的配比，中繼宅會視周邊都更及住戶申請情形，滾動檢討配比。

里長批規定僵化 都發局：檢討房型配比

台北市長蔣萬安昨與信義區里長座談，蔡桂清指出，大仁里都更量是信義區第一名，共有八處、約九百戶已立案送市府審查中，每戶都至少二至三人，迫切需要二、三房型的中繼宅。廣慈中繼宅空戶數多，一般市民卻看得到租不到；如一房型有廿七戶中繼宅空著，但登記候補的人數超過三九〇〇人，急迫需求的三房也等不到。

都發局長簡瑟芳說，信義區有廣慈、六張犁兩處社宅共釋出一一三戶中繼宅，南港區有基河三期、南港機廠一區兩處共釋出四〇六戶，總計有五一九戶。申請中繼宅是由都更的實施者或起造人在申請建造執照後提出。里長反映三房型有比較大的需求，需要信義區、南港區一起統整調派，無法以單一基地來滿足。

蔣萬安裁示未來興建社宅要做房型的調整。都發局補充說，過去一、二、三房型是以六：三：一規劃，多房型相對稀缺，已檢討調整為四：五：一。後續將檢視周邊都更進度及中繼戶申請需求，滾動檢討中繼宅房型配比。

