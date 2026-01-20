除夕夜到初三 高雄停收垃圾

春節連假9天，高雄除夕夜到初三停收垃圾。 （記者陳文嬋攝）

農曆春節連假九天將至，高雄市即日起開放巨大垃圾清運登記，將於過年前完成清運；除夕夜間不收垃圾，讓清潔隊員回家吃年夜飯，大年初一至初三、初六這四天停收垃圾；初四加強清運、初五正常清運。

巨大垃圾清運 2/12前預約

民眾陸續展開年終大掃除，巨大垃圾清運詢問度高，高雄市環保局分兩梯次清運，即日起至二月十二日前，開放電話預約登記，九日起至十五日加強巨大垃圾清運，最晚除夕當天清運完成；十三日起電話預約登記，將安排二十三日大年初七起清運。

請繼續往下閱讀...

二月十五日小年夜適逢週日原本不收垃圾，環保局加強夜間清運垃圾，十六日除夕白天提前清運、夜間停止垃圾清運，讓清潔隊員與家人吃年夜飯。

十七日大年初一至十九日初三停收垃圾，二十日初四白天加強清運、晚間正常清運，初五恢復正常清運，二十二日初六適逢週日仍維持停收垃圾。

環保局表示，春節期間垃圾量多，民眾可利用清潔車便民查詢系統平台或高雄市清潔資訊即時查詢APP，確認垃圾車抵達時間，並請民眾做好垃圾分類，五大危險物品勿丟入垃圾車，如高壓瓶罐、食用性粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶等，以免發生火燒車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法