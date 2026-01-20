為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵高雄車站 去年日運量增5.6%

    2026/01/20 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄車站內利用屋頂搭配燈光設計的公共藝術創作吸睛。（記者王榮祥攝）

    台鐵高雄車站去年每日平均運量達三萬一千八百餘人次，較前一年成長五．六％，是全台唯一運量正成長的特等站。

    台鐵車站分為特等、一等、二等、三等、簡易、招呼等類型，特等站在全台共有四座，分別為台北、台中、高雄、花蓮。

    據台鐵統計，去年高雄車站每日平均運量達三萬一千八百餘人次，較前一年三萬一百餘人次增加，成長率約五．六％，是四處特等站中唯一正成長，六都各主要車站中，成長率也僅次於南港。

    台鐵觀察，除TPASS帶動通勤族外，車站本身的新穎設計與高雄捷運轉乘優勢，加上高雄演唱會等大型活動多，都是高雄車站運量增加的原因。

    高雄車站全面開放後首年除運量繳出好成績，車站商業空間招租也有進展，周邊的車專四、車專五已簽約，商業大樓與地下空間也順利委外。

    此外，高鐵延伸屏東計畫將採進入高雄市區的「高雄方案」已進入環評階段，全長約廿六．二公里，高鐵高雄站與台鐵高雄車站共構，雙鐵在車站穿堂層即可轉乘，加上高雄捷運、成為高雄第二座的三鐵共構車站。

