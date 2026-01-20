北高雄地標 凹子底開發案上樑

富邦凹子底開發案上樑。（擷取自簡煥宗臉書）

未來漢神百貨三館將進駐 2028年開幕 形成黃金三角百貨商圈

昨天黃道吉日，高雄多項重大建設不約而同舉行上樑儀式，「富邦凹子底開發案」火速趕工，未來將形成北高雄黃金三角百貨商圈；高軟園區二期首棟大樓「亞灣智慧科技大樓」，則預計十一月完工；行政院長卓榮泰也南下出席海洋委員會新建廳舍的上樑典禮。

北高雄最重要地標之一的「富邦凹子底開發案」，將建造一棟四十七層、最高塔樓二三五．七米的複合型商辦大樓，另有一棟地上廿三層的飯店、與一座地上十三層連接兩座建築物的裙樓，將有漢神百貨三館進駐。該工程於二〇二二年三月開工，目前鋼骨結構幾已完成，開始進行外牆帷幕試裝。

「富邦凹子底開發案」昨早舉行上樑儀式，富邦集團董事長蔡明忠、高雄市長陳其邁等人參加。財政局表示，本案為七十年地上權，漢神三館預計二〇二八年開幕，商辦樓層會早一點啟用。

高雄百貨業去年仍由漢神巨蛋以一八四億元居冠，「富邦凹子底開發案」坐擁地后商圈優勢，有捷運紅線、輕軌的交通優勢，北高雄黃金三角百貨商圈即將成形。

亞灣智慧科技大樓 11月完工

高軟園區二期的首棟大樓、由經濟部投資廿六億興建的「亞灣智慧科技大樓」，昨天也舉行上樑，預計今年十一月完工，將吸引卅家企業進駐、創造八四〇個就業機會，帶動年產值十七億元。

海保署合署廳舍 2028年啟用

閣揆卓榮泰昨南下高雄主持海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍上樑典禮，他強調，唯有堅定安全的海域安全，台灣才能在各種交流當中，持續進一步的發展。合署辦公廳舍是一棟地上七層地下二層的建築物，目前工程已推進到第七層樓，預計於二〇二八年完工啟用。

富邦凹子底開發案，目前鋼骨結構幾已完成。（記者葛祐豪攝）

