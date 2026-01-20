屏縣敬老卡升級奏效 使用率增至56%

屏東縣敬老卡2025年擴大升級服務，使用率明顯提高。（屏東縣政府提供）

去年11月起 每月500點提高至1千點 申辦量增近8千人

屏東縣政府推動敬老卡，鼓勵長輩多外出、多活動，讓生活更健康，只要出門變方便，長輩就更願意走進社區、維持行動力，去年十一月起敬老卡點數由每月五百點提高至一千點（一點等同一元），且擴大使用範圍後，第四季申辦量新增近八千名長輩，使用率更達五十六％。

2022使用率不到兩成 2024增到近4成

屏東縣府社會處表示，敬老卡使用率二〇二二年不到兩成，但隨著服務項目擴大，二〇二三年提升至廿八．七％，二〇二四年更成長到近四成，二〇二五年擴大升級後，第四季申辦量新增近八千名長輩，是前三季的近三倍，使用率更達五十六％，代表越來越多長輩「真的在用」這張卡，而非只是一張放在皮夾裡的卡片。

在使用人次方面，二〇二三年全年約四十四萬人次，二〇二四年成長至約八十七萬人次，幾乎翻倍；二〇二五年更是超過一百廿七萬人次，平均每個月超過十萬次的外出，等於平均每天有三千五百位長輩透過敬老卡搭車、運動或外出活動。

日均有3500位透過敬老卡外出

統計去年第四季使用率最高的項目為台鐵、公車客運與屏東市國民運動中心，其次是小黃公車與YouBike，符合鼓勵外出、維持健康的政策目標。第四季數據也顯示敬老卡正在改變長輩的外出行為，而且在女性長者身上特別明顯，外出次數比男性多了近兩萬人次。

屏東縣敬老卡可使用於台鐵、計程車、YouBike、航運前往小琉球，社會處提醒，二〇二五年十一月以前持卡的民眾，不用換卡，請帶著卡片到全縣三十三鄉鎮市公所任一處「過卡」一次，點數才會升級，之後就可以每個月自動享有一千點補助。

