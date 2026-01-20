為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    三峽污水接管率 後年提升至51％

    2026/01/20 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    三峽區鳶山里鄰長陳德性讚許污水接管後的現狀。 （記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜昨天到三峽區鳶山里視察污水用戶接管工程，他說，即便新北市的統籌分配稅款人均配額最少，但該做的事情還是要做，新北市的污水接管戶數與處理率都是全國第一，現在全力衝刺其他接管率較低的地區，三鶯二期第十標及第十二標將於後年全數完工，屆時可再增加接管八六一〇戶，讓三峽區的用戶接管普及率提升至約五十一％，建構完善的城市污水系統。

    侯友宜指出，污水下水道是看不見的工程，卻是推動永續環境的重要力量，新北市從一九九五年開始做污水下水道，起步較晚，但投入最多資源，新北市統籌分配稅款人均配額在六都中預算最少，雖然這次財劃法修正後有增加，新北卻變成全國平均最少，從污水下水道建設經費可以看到，新北市今年的市款出資十二．九四億元，中央補助二億元，「我覺得也沒關係，我常說有就好，該做就是要做」。

    他說，自二〇一九年至二〇二五年，新北市已完成卅五萬八〇六戶污水用戶接管，占六都接管總數的卅三％，累計接管戶數已逾一二七萬戶，污水處理率高達九十二．六四％，接管戶數與處理率穩居全國第一。

    水利局長宋德仁說明，三鶯區污水下水道系統推動較慢的原因，包括三峽及鶯歌區曾因用地取得不易，以及從BOT改自辦的政策變更，加上三鶯二期第十、第十二標工程，歷經武漢肺炎疫情，導致物價上漲，八次流標後增加預算，重新報中央核定才順利決標。

