汐止康誥坑溪山櫻花開1成 春節前最美

汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸種植山櫻花綻放，預估一月下旬至二月上旬盛開。（記者羅國嘉攝）

賞櫻季即將來臨，新北市綠美化環境景觀處推薦汐止康誥坑溪櫻花廊道，沿岸近二百株山櫻花已開近一成。汐止區公所同步推出「文化櫻花季」，即日起至二月廿二日止，結合夜櫻燈光、攝影比賽及市集體驗，邀民眾走進都會溪畔，感受白天與夜晚的櫻花風情。

沿岸200株 夜間投射燈光

景觀處長林俊德指出，康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸約有二百株山櫻花，又稱緋寒櫻，花期約在一月下旬至二月，花型呈吊鐘狀，是北部地區常見的早開櫻種，因交通便利，近年成為都會區熱門賞櫻景點；汐止康誥坑溪櫻花將自一月下旬開至二月上旬，農曆年前一週為最佳觀賞時段。

前來賞櫻的民眾，可順遊附近福興宮祈福，為新的一年祈求好兆頭；親子族群可前往以「天空城堡」為主題的康誥坑公園，設有雲朵造型座椅、旋轉杯與彩虹跳樁等遊具，是親子同遊的好去處。

舉辦攝影賽、農夫市集

林俊德表示，康誥坑溪是新北市重要的賞櫻景點之一，汐止區公所即日起至二月廿二日舉辦「文化櫻花季」活動，期間每日晚間五點卅分至十點，在康誥坑溪沿線投射藝術燈光，打造夢幻「溪澗夜櫻」景象。活動也結合櫻花攝影比賽、農夫市集及食農教育體驗，增添賞花行程的多元樂趣，公所今年也建置即時花況網站，提供民眾查詢花況與人潮資訊。

林俊德補充，依據櫻花健檢及花況預估，淡水天元宮三色櫻預計一月下旬開花、二月上旬盛開，吉野櫻則約在三月下旬接棒；三芝三生步道粉紅櫻花期落在二月底至三月初，吉野櫻約三月下旬綻放；新店屈尺公園花期約在一月底至二月上旬，陽光運動公園預計二月中旬進入賞花期。

