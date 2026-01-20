新北小黃春節加成30元 2/11起12天

北北基計程車春節加成自二月十一日凌晨起實施，為期十二天，期間每趟次加卅元費用。（新北交通局提供）

計費表「春節」字樣供辨識付費 瑞芳、烏來地區固定路線公告運價

因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，二〇二六年計程車春節加成自二月十一日凌晨起實施，為期十二天，期間每趟次加卅元費用，直接納入計費表內金額，並與台北市、基隆市同步實施，提醒民眾乘車付費時，一律按「春節」計費表付費，保障自身權益；瑞芳及烏來地區的固定路線，則依現場公告的春節運價收費。

交通局運輸管理科長許芫綺指出，計程車收費項目包括春節加成卅元、夜間加成廿元（晚上十一點至隔天清晨六點）及國道通行費，均須納入跳表金額。夜間加成由計費表依時間自動加計，春節加成及國道通行費則由駕駛操作設定，計費表畫面將顯示「春節」字樣，供乘客辨識。

起程調整為115元 夜間加成20元

許芫綺說明，目前大台北地區計程車起程收費為八十五元，因應春節期間搭車需求增加，將加成卅元，起程收費調整為一一五元；夜間時段另加成廿元，合計起程收費為一三五元。

至於瑞芳地區固定路線，瑞芳火車站至九份日間收費二六〇元、夜間二八〇元；至金瓜石日間三四〇元、夜間三六〇元；至十分寮日間六七〇元、夜間六九〇元；至雙溪日間八三〇元、夜間八五〇元，相關費率均依公告實施。

烏來地區方面，起迄點為烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場，前往纜車站日間收費三四〇元、夜間三六〇元；前往內洞森林遊樂園日間五一〇元、夜間五三〇元；前往捷運新店站日間八三〇元、夜間八五〇元。

如超收 記車號、時間及地點申訴

許芫綺表示，民眾下車前可索取乘車證明，並當場確認收費金額，如發現有超收情形，可記下車號、搭乘時間及地點，撥打一九九九市民服務專線，或透過市府市長信箱提出申訴；市府也會印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、經濟部標準檢驗局等單位，供駕駛索取並張貼在副駕駛座椅背，方便乘客查閱。

交通局提醒，春節連假期間將與警察局在重要路段加強聯合稽查，維護計程車營運秩序，若查獲司機未依照跳表金額收費、或未具有效執業資格等違規情事，經查證屬實，將依公路法處以九千元至九萬元罰鍰。

