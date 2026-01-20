為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜縣立圖書館 拚12月開館

    2026/01/20 05:30 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣立圖書館新建工程，近期鷹架拆除，力拚十二月開館。 （記者游明金攝）

    斥資七億元興建的「宜蘭縣立圖書館新建工程」，近期鷹架拆除。縣府文化局表示，新圖書館有共學、科學、文學等三大特色，同時肩負宜蘭知識創生使命，新館主體結構與舊館耐震補強進度完成，正展開鋪面與景觀施工，接續將啟動室內裝修，力拚十二月開館，成為蘭陽閱讀新地標。

    打造共學、科學、文學特色

    文化局表示，新建後的宜蘭縣立圖書館規劃有三大特色核心區，第一、共學創意中心，串聯新舊館一樓，以「地景大樹內庭」為核心，打造親子與樂齡共享的友善空間；第二、泛文學創作中心，活化舊館一至三樓，設置「蘭陽名人牆」與「文學沙龍」，典藏在地文化資產，轉型為人文氣息濃厚的知識驛站；第三、泛科學創造中心，新館三樓針對青少年規劃動態與虛擬多媒體空間，結合公園綠意成為「學習中心」。

    此外，新館規劃專屬六至十二歲學童的「兒童閱覽區」、〇至五歲幼兒的「五感森林」，以及深受青少年期待的「動漫之丘」，滿足分齡閱讀需求。

    文化局強調，圖書館不只是藏書的地方，更是帶動地方閱讀創生的發動機，未來啟用後將結合公園景觀與在地文化，提供民眾「可呼吸的戶外庭園」閱覽環境，帶動全民共讀共學風氣。

