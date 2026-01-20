54歲老橋 嘉縣中埔禮成橋動土改建

嘉義縣中埔鄉鄉道嘉一八二線「禮成橋」為三層村民通往台南市白河區重要聯絡橋梁，橋齡五十四年，橋體老舊且面臨洪水威脅，縣府攜手嘉義市嘉邑行善團改建，工程昨動土，預計將原本窄小阻水的雙孔舊橋改建為長卅五公尺、寬八公尺的現代化預力橋梁，明年二月底完工，提升地方交通與防洪安全。

嘉義縣長翁章梁、台南市副市長姜淋煌、嘉邑行善團理事長鄭秀玉等人昨參與動工儀式。

無落墩設計 寬8米雙向單車道

翁章梁說，禮成橋興建於一九七二年，原橋寬度僅四．三公尺，無法雙向會車，且橋體老舊、梁底過低，每逢豪雨山洪暴發時，險象環生，感謝嘉邑行善團出資一五〇〇萬元負責主體施工，縣府負擔四〇〇萬元協助鋼便橋設置及整體工程設計監造，完工後將命名為「善層橋」。

近年台灣因天災及維護問題發生幾次橋梁斷裂及倒塌事故，新禮成橋設計強調抗洪與耐災，以無落墩設計，採用單跨預力橋梁，河道不設橋墩，解決過去雙孔RCT橋梁阻礙通洪問題，降低沖刷及漂流物堆積風險，橋長由廿五公尺延長至卅五公尺，寬度由四．三公尺拓為八公尺，並改為雙向單車道。

鄭秀玉說，嘉邑行善團在嘉縣協助改建橋梁已有三五〇餘座，去年丹娜絲颱風重創嘉縣，行善團協助縣府救災，到義竹、竹崎、中埔、水上及鹿草鄉送餐，捐款縣府一千萬元協助災後復原。

