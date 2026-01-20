為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲縣元長「愛樂狂響館」揭牌 保存80年音樂印記

    2026/01/20 05:30 記者李文德／雲林報導
    元長「愛樂狂響館」揭牌啟用。（記者李文德攝）

    元長「愛樂狂響館」揭牌啟用。（記者李文德攝）

    找回地方榮光，元長鄉「元長樂團」、「大漢閣南管」皆在一九四〇年代成立，是當地重要的樂團，雲林縣政府透過民代牽線，以元長國中閒置教室改為「愛樂狂響館」，昨正式揭牌啟用。大漢閣南管八旬老團員感動地說，很開心能有館舍為地方留下八十年音樂印記。

    庄跤人的樂團 團員多務農

    元長樂團執行長李改指出，樂團團員幾乎都務農，因此自稱「庄跤人的樂團」，大家常利用農忙之餘練習樂器，每逢慶典就會受邀演出，在雲嘉南地區名聲響亮，最盛時期超過卅名成員，因樂團無固定營運經費，一度面臨解散命運，後由當地民眾重組，如今尚有廿多名團員持續為地方注入活力。

    八十六歲的大漢閣南管團員蘇俊雄指出，大漢閣前身為「元長閣」，最初有十多名團員，一九四五年台灣光復後改名為大漢閣南管，一九七〇年代起休閒娛樂多元，南管漸乏人問津，大漢閣也沉寂近五十年，但地方仍對大漢閣念念不忘，近年來社區、學校開設國樂班，盼再現過去風華。

    多元娛樂 樂團沉寂近50年

    縣府教育處長邱孝文指出，經縣議員林文彬媒合，將元長國中閒置教室整修為「愛樂狂響館」，介紹樂團歷史，展出老照片、樂器，更有紀錄片播映，參觀採預約制，可向校方預約；蘇俊雄說，看著館舍成立，過去的音樂記憶都回來了，很開心能有個地方留下歷史印記。

    開辦國樂班 盼再現昔日風華

    縣長張麗善表示，元長有豐富音樂史，感謝當地文史工作者提供珍貴資料，讓場館順利設立；林文彬說，兩樂團成立近八十年，場域成立是最好的團慶大禮。

    元長愛樂狂響館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老舊照片及樂器。（記者李文德攝）

    元長愛樂狂響館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老舊照片及樂器。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播