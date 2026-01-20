雲縣元長「愛樂狂響館」揭牌 保存80年音樂印記

元長「愛樂狂響館」揭牌啟用。（記者李文德攝）

找回地方榮光，元長鄉「元長樂團」、「大漢閣南管」皆在一九四〇年代成立，是當地重要的樂團，雲林縣政府透過民代牽線，以元長國中閒置教室改為「愛樂狂響館」，昨正式揭牌啟用。大漢閣南管八旬老團員感動地說，很開心能有館舍為地方留下八十年音樂印記。

庄跤人的樂團 團員多務農

元長樂團執行長李改指出，樂團團員幾乎都務農，因此自稱「庄跤人的樂團」，大家常利用農忙之餘練習樂器，每逢慶典就會受邀演出，在雲嘉南地區名聲響亮，最盛時期超過卅名成員，因樂團無固定營運經費，一度面臨解散命運，後由當地民眾重組，如今尚有廿多名團員持續為地方注入活力。

八十六歲的大漢閣南管團員蘇俊雄指出，大漢閣前身為「元長閣」，最初有十多名團員，一九四五年台灣光復後改名為大漢閣南管，一九七〇年代起休閒娛樂多元，南管漸乏人問津，大漢閣也沉寂近五十年，但地方仍對大漢閣念念不忘，近年來社區、學校開設國樂班，盼再現過去風華。

多元娛樂 樂團沉寂近50年

縣府教育處長邱孝文指出，經縣議員林文彬媒合，將元長國中閒置教室整修為「愛樂狂響館」，介紹樂團歷史，展出老照片、樂器，更有紀錄片播映，參觀採預約制，可向校方預約；蘇俊雄說，看著館舍成立，過去的音樂記憶都回來了，很開心能有個地方留下歷史印記。

開辦國樂班 盼再現昔日風華

縣長張麗善表示，元長有豐富音樂史，感謝當地文史工作者提供珍貴資料，讓場館順利設立；林文彬說，兩樂團成立近八十年，場域成立是最好的團慶大禮。

元長愛樂狂響館內介紹元長樂團、大漢閣南管歷史，更展出老舊照片及樂器。（記者李文德攝）

