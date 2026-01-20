新營糖鐵創生 規劃溪北5走讀路線

新營糖廠都更開發備受地方重視，立委陳亭妃（右三）考察。（記者楊金城攝）

親子遊戲場AI科技體驗 讓文化歷史場域變成學習生活空間

台糖新營糖廠廿九．九公頃土地都更開發受地方重視，廠區初期優先開發區納入科技體驗的親子共融遊戲場，台糖並提出結合地方創生的五條溪北糖鐵走讀主題路線，長期目標復駛糖鐵，結合鐵馬成為觀光亮點，交通部將補助市府進行復駛可行性評估。

土地閒置20年 都更開發受關注

新營糖廠土地閒置超過廿年，台南市都市發展局今年啟動都更開發規劃，依產業專區、糖業文化專區等分期分區開發，經發局提出地方創生的「溪北糖鐵廊帶振興前導計畫」，台糖搭配溪北五條糖鐵走讀主題路線。

立委陳亭妃昨天召集立法院經濟委員會考察，她說，溪北地區期待新營糖廠都更開發、糖鐵串聯帶動地方發展已久，未來一定要成功。其中，廠區納入科技體驗遊戲場，將以「親子科技互動城堡」做為主軸，增加親子共融空間，並結合AI科技體驗，讓糖業文化歷史場域不只被保存，更變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，成為溪北發展亮點。

台糖土地開發處處長張榮吉說，廠區西南側的優先開發區將做為產業專區，但在停車場、親子共融遊樂場和社福用地的變更、配置上仍有疑慮，台糖將再與都發局協商。

中長期目標 爭取復駛五分車

台糖在新營、後壁烏樹林現有行駛觀光五分車，台糖提出「台南市糖業鐵道盤點暨串聯相關文化產業觀光資源規劃」，短期對溪北五條糖鐵主題路線進行調查研究、優先路線設計、糖鐵路廊優化和品牌行銷，中長期爭取地方創生補助、復駛五分車、打造糖鐵加鐵馬的旅遊亮點。

溪北卅六條糖鐵路線，台糖盤點後有十五條路線可串聯規劃出五條主題路線，包括菁森水語之路（新營至後壁長短樹）、田園藝境之路（新營至嘉義布袋、台南學甲、柳營果毅後）、糖詩鹽韻之路（學甲宅子港至布袋）、鐵支花徑之路（後壁烏樹林、東山頂窩）、蕭壠創藝之路（佳里、學甲、北門、七股、西港）。

新營糖廠仍行駛觀光五分車勝利號。（記者楊金城攝）

