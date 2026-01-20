為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北AI公園童溜滑梯受傷 議員揪3缺失

    2026/01/20 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣竹北市AI公園發生孩童溜滑梯受傷，縣議員吳旭智要求縣府改善。（記者廖雪茹攝）

    AI智慧園區公園傳出孩童溜滑梯受傷，縣議員吳旭智昨邀集縣府工務處等單位現勘，現場指出三大缺失，包括溜滑梯的緩衝區落差過大、維護頻率跟不上損耗，以及年齡規範與標示流於形式，要求相關單位提出具體改善方案。

    吳旭智認為，溜滑梯因使用頻率高，出口處緩衝碎石已被踢散，導致底部地墊裸露，形成明顯高度落差，但現有維護機制未能及時補給碎石。此外，現場雖設有「十三歲以上使用」標示，但位置不明顯，且民眾普遍反映該設施對十三歲以上青少年缺乏吸引力，標示規範與實際使用狀況嚴重脫節。

    吳旭智提出三項具體改善措施，首先相關單位在短期內完成新碎石補足作業，消除高低差；其次全面提升維護頻率，確保設施損耗能第一時間獲得處理；最後重新規劃更具辨識度的警示標示，並針對適齡使用規範加強宣導，避免誤用造成風險。

    工務處長戴志君表示，近日將儘快補足滑梯區的輕石子，避免落差過大。公園所有遊具設施都有保險，但仍呼籲家長遵守遊具使用規定，避免讓未滿十三歲的孩童遊玩，也不要由家長抱小孩滑行，更不可爭先恐後，以維護安全。

