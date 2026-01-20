做鹹菜醃蘿蔔 竹縣推客庄食農6遊程

新竹縣府農業處長傅琦媺（前排中）跟大家手捧芥菜，帶著眾人努力腳踏做鹹菜。 （記者黃美珠攝）

新竹縣政府農業處攜手縣農會，在今年上半年以月月不同主題和場域，推出「二〇二六新竹縣客庄慢遊．幸福食光」六條客家主題農遊遊程，首發團今（廿）日將到新埔體驗客家庄如何做鹹菜。縣府農業處長傅琦媺、農村發展及水土保持署台北分署長蔡金龍、桃園區農業改良場場長王毓華、縣農會理事長陳耀雄等人昨天搶先示範，並為其他五條遊程造勢宣傳，號召全國民眾鬥陣來「尞客庄」。

擂茶、熬黑糖 月月不同主題

六條主題遊程中，今天先發的是「新埔鹹菜入甕．福氣滿滿藏：腳下是冬味，甕裡是春香」，二月「竹東客庄冬醃．蘿蔔入味，挖出冬天的甜，醃起春天的香」、三月「北埔客庄茶香．火光擂茶，讓火光亮起，讓茶香說故事」、四月「寶山客庄風味．甜與鹹雙重好滋味，黑糖熬香．橄欖菜入味」、五月「客庄探索．山風竹香，桂竹與手抄紙的雙重探索」、六月「峨眉客庄金油．山嶺苦茶香，從一顆苦茶籽，品出山城的珍貴」。

今新埔首發團 體驗鹹菜醃漬

眾人昨天用竹縣客家庄頗具傳承意味的「油笐火」棒棒相傳來啟動主題遊程，再由傅琦媺領軍，先用手為正在做「日光浴」的青綠色芥菜「馬殺雞」，接著穿著鞋套，用腳踩踏這個客庄俗稱的「大菜」，啟動它逐漸萎凋、轉化，慢慢可以入甕醃漬，最後變成酸菜、福菜、梅干菜等的工序。

