桃園市圖邀親子共讀 投稿送馬年紅包

桃園市圖準備立體春聯與創意紅包，盼陪伴大家過好年。（記者李容萍攝）

農曆年將至，桃園市立圖書館以「閱讀迎新年」為核心，昨起至二月一日推出春節限定閱讀推廣活動，規劃「丙午年馬上發紅包」徵件，準備年味十足的立體春聯與創意紅包，邀請親子在年節期間一起「讀祝福、玩文字」，讓紅包不只是祝賀心意，更成為家庭共讀的溫暖起點，陪伴市民以書香迎接新年。

桃園市圖館長施照輝表示，活動攜手紙藝創作家洪新富，將馬年意象化為精緻的「丙午馬年斗方春聯」，運用紙張的翻摺將平面的春聯變成立體；同時邀請平面設計師兼策展人蕭言軒，設計兩款創意紅包，不論是字詞矩陣排列帶來的閱讀趣味，或金箔材質展現駿馬奔騰的意象，都可讓孩子透過翻轉、組合字詞，讀出屬於自己的新年祝福。

民眾拍攝一張「家庭閱讀照片」，同時推薦一本適合親子共讀的好書，在桃市圖官網完成投稿，即有機會獲得「丙午年馬上發紅包」，限量六百份；親子共讀照片若獲入選，還可獲限量版超紅筆記本，照片也能在市圖官網及電視牆播放。

另外，桃園市「玩具行動車暨小傳愛社團成果分享會」昨在楊梅區瑞埔國小登場，長期深耕全國的「台灣玩具圖書館」透過環保與教育並行的理念，讓二手玩具化身為再次傳遞的禮物，共有十一所學校、一一七四位學生參與「小傳愛社團」與「玩具行動車」計畫，學生透過分享、影片回顧及成果展示等，呈現二手玩具再利用的成果。

