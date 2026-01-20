客委會補助逾億 獅潭鄉圖重建動土

苗栗縣獅潭鄉立圖書館重建獲客委會補助1億餘元，預計明年7月竣工。（記者彭健禮攝）

苗栗縣獅潭鄉立圖書館建物逾一甲子，經鑑定是危樓；客委會補助一億一百一十五萬餘元，加上鄉公所自籌一千一百廿三萬餘元，拆除重建，預計明年七月竣工。客委會主委古秀妃、前主委楊長鎮昨連袂出席動土典禮，期許新圖書館成為地方客家文化發展的發電機。

古秀妃分享過去在台北、屏東及高雄美濃工作時，發現圖書館等文化館舍之城鄉差距大，尤其偏遠客庄的地方政府必須提出符合補助規範，才能爭取客委會補助，承蒙楊長鎮啟動了客家文化發電機計畫，讓資源得以順利挹注到客庄的圖書館和文化會館相關設施。

請繼續往下閱讀...

古秀妃說，目前全國有廿多個客庄地區在重建、整建圖書館；獅潭文化會館暨圖書館工程是客委會唯二補助上億元的重大建設，是給苗栗縣及獅潭鄉親的一份大禮。楊長鎮也感謝古秀妃支持，並期許未來嶄新的圖書館，成為地方客家文化發展的發電機。

縣長鍾東錦感謝客委會對獅潭的重視，大力補助上億元經費辦理改建工程，待新建工程完工，縣府也會支持後續內部各項設備所需。

新建文化會館暨圖書館工程預計明年七月竣工，一樓為多功能活動中心、旅客服務中心及半戶外村民廣場；二、三樓作為圖書館，有互動式閱讀區、一般閱讀區、書籍查詢區及借還書作業區；四樓則為視聽室、多功能展示廳、戶外閱讀區及藏書室等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法